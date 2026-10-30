Пентагон призывает европейцев смягчить риторику об угрозе со стороны рф — Reuters

В последние недели представители Пентагона обратились к ряду стран НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России, утверждая, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подорвали безопасность континента. Об этом со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Среди стран, получивших сообщения с призывом сдерживать публичные заявления, — Литва, Латвия и Эстония, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности. Неясно, были ли эти сообщения, переданные на двусторонних встречах, доведены до сведения других европейских правительств.

Запросы США поступают на фоне возобновления администрацией Трампа усилий по достижению мирного урегулирования полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже пятый год. Последняя попытка давления сочетает стимулы для России, включая смягчение санкций, с давлением на Украину с целью прекращения атак на российскую энергетическую инфраструктуру, пишет издание.

Частные разговоры между союзниками — это лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения - заявил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Среди комментариев, привлекших внимание американских чиновников, — предположения европейских лидеров о том, что Россия загнана в угол и прибегает к все более отчаянным мерам по мере замедления ее вторжения в Украину, сообщил один из источников.

По словам источников, одним из американских чиновников, передавших это сообщение, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби, ключевая фигура в пересмотре численности американских войск в Европе. Агентству Reuters не удалось установить, какие еще чиновники были вовлечены в этот процесс.

Пентагон начал пересмотр военного присутствия США в Европе

Ни один из источников, среди которых три европейских чиновника и один американский чиновник, не предположил, что рекомендации были переданы в конфронтационной манере.

Сообщения США отражают дискуссию внутри НАТО о том, как публично реагировать на угрозу со стороны напористой России, указывает издание.

Некоторые западные чиновники утверждают, что акцент на угрозе со стороны Москвы может сыграть на руку Кремлю, который, по их словам, стремится посеять страх и подорвать поддержку Украины.

Другие утверждают, что европейские правительства должны быть прозрачными, чтобы показать своим избирателям, что для сдерживания Москвы необходимы жертвы и ресурсы. Это особенно актуально, поскольку Россия, по-видимому, ускоряет тайную кампанию диверсий по всему континенту, указывает издание. Россия отрицает, что проводит такую кампанию.

Один из знакомых с ситуацией источников сообщил Reuters, что Колби недавно сказал прибалтийскому чиновнику, что не следует "провоцировать" Россию.

По словам этого человека, Колби указал на публичные заявления европейцев о том, что Россия "загнана в угол, как крыса", как на пример бесполезной риторики.

Неясно, на какое именно заявление ссылался Колби. Однако в конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвала Путина "крысой в углу", предположив, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе, поскольку Россия все больше увязает в войне в Украине.

"Мы вам помогаем. Американцы там, — сказал другой европейский чиновник, описывая недавние частные сообщения Пентагона. — Просто не будьте громкими. Не создавайте шума".

На отдельной недавней встрече Пентагон призвал эстонскую делегацию быть "сдержанной" в своих сообщениях, по словам человека, осведомленного о встрече, хотя этот человек не сказал, что представители Пентагона жаловались на какое-либо конкретное заявление.

Министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии не ответили на запросы о комментариях, а НАТО отказалось от комментариев.

Один из европейских чиновников заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и доброжелательные, вызывают удивление, учитывая, что разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы постоянно преуменьшали вероятность того, что Россия будет испытывать на прочность положение НАТО о взаимной обороне.

Другие разведывательные службы НАТО, напротив, публично предупреждали, что Россия может резко активизировать свою диверсионную кампанию в ближайшее время.

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Сообщения Пентагона чиновникам НАТО поступают в напряжённое время для европейской безопасности.

По словам западных представителей разведки, Москва в последнее время активизировала кампанию атак, позволяющих отрицать свою причастность, против стран НАТО.

В среду немецкая прокуратура сообщила об аресте двух белорусов по подозрению в планировании поджога здания или объекта критической инфраструктуры в районе Нюрнберга. В сентябре правительство Германии обвинило Россию в попытке атаки беспилотника в аэропорту Лейпциг/Халле, что Москва отрицает.

Тем временем американские чиновники обсуждают потенциальные деловые сделки с Россией в рамках усилий администрации Трампа по установлению мира в Украине. Эти усилия вызвали неоднозначную реакцию европейских чиновников, многие из которых настаивают на дальнейшей экономической изоляции Кремля.

США и рф обсуждают соглашения для американских нефтяных гигантов в рамках мирных переговоров - FT

Тем временем планировщики Пентагона пересматривают военное присутствие Вашингтона в Европе, что может привести к резкому сокращению военного присутствия Америки на континенте.

Американские чиновники заявили, что европейские члены НАТО должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону, особенно учитывая, что США сосредоточиваются на угрозах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии.