Туреччина пригрозила росії та Україні юридичними заходами за атаки на судна в Чорному морі

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер у середу, 28 жовтня, застеріг росію та Україну від подальших атак на комерційні судна в Чорному морі. Він заявив, що Анкара залишає за собою право вдаватися до юридичних заходів у відповідь на такі удари. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Анкара заявляє, що очікує на відповіді росії та України щодо своєї пропозиції, спрямованої на припинення атак, які посилюються, та забезпечення безпечного транспортування зерна з регіону.

Виступаючи в Софії за підсумками зустрічі з питань безпеки між міністрами оборони та військовим керівництвом причорноморських держав — Туреччини, Румунії та Болгарії, Гюлер заявив, що під час війни цивільні судна, які здійснюють судноплавство та роботу в Чорному морі, зазнали атак дронів та ракет, а також потерпали від дрейфуючих мін.

Ми з занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі - сказав він.

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