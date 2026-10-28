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Туреччина пригрозила росії та Україні юридичними заходами за атаки на судна в Чорному морі

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Анкара закликала росію та Україну припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі. Туреччина очікує відповіді на план безпечного експорту зерна.

Туреччина пригрозила росії та Україні юридичними заходами за атаки на судна в Чорному морі

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер у середу, 28 жовтня, застеріг росію та Україну від подальших атак на комерційні судна в Чорному морі. Він заявив, що Анкара залишає за собою право вдаватися до юридичних заходів у відповідь на такі удари. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Анкара заявляє, що очікує на відповіді росії та України щодо своєї пропозиції, спрямованої на припинення атак, які посилюються, та забезпечення безпечного транспортування зерна з регіону.

Виступаючи в Софії за підсумками зустрічі з питань безпеки між міністрами оборони та військовим керівництвом причорноморських держав — Туреччини, Румунії та Болгарії, Гюлер заявив, що під час війни цивільні судна, які здійснюють судноплавство та роботу в Чорному морі, зазнали атак дронів та ракет, а також потерпали від дрейфуючих мін.

Ми з занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі

- сказав він.

У Чорному морі дрони атакували контейнеровоз під прапором Ліберії28.10.26, 17:28 • 1886 переглядiв

Ольга Розгон

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