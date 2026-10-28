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У Чорному морі дрони атакували контейнеровоз під прапором Ліберії

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

У Чорному морі біля Болгарії дрони уразили CONTSHIP JET. Усіх 18 членів екіпажу врятували, постраждалих немає.

У Чорному морі дрони атакували контейнеровоз під прапором Ліберії

У Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії три дрони уразили контейнеровоз CONTSHIP JET, який йшов під прапором Ліберії. Членів екіпажу вдалося врятувати. Про це повідомляє Novinite, пише УНН.

Деталі

Як зазначає болгарська влада повідомила, що усіх 18 членів екіпажу контейнеровоза врятовано, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Спільну рятувальну операцію провели за участю аварійно-рятувальних служб Болгарії, Морської адміністрації, ВМС, Повітряних сил і Прикордонної поліції.

Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції

- заявив речник грецької компанії, якій належить судно.

Міністр транспорту Болгарії Георгій Пеєв також подякував учасникам операції, відзначивши їхній професіоналізм та оперативність, що допомогли врятувати життя.

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Ольга Розгон

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Ліберія
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