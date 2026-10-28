У Чорному морі дрони атакували контейнеровоз під прапором Ліберії

У Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії три дрони уразили контейнеровоз CONTSHIP JET, який йшов під прапором Ліберії. Членів екіпажу вдалося врятувати. Про це повідомляє Novinite, пише УНН.

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Як зазначає болгарська влада повідомила, що усіх 18 членів екіпажу контейнеровоза врятовано, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Спільну рятувальну операцію провели за участю аварійно-рятувальних служб Болгарії, Морської адміністрації, ВМС, Повітряних сил і Прикордонної поліції.

Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції - заявив речник грецької компанії, якій належить судно.

Міністр транспорту Болгарії Георгій Пеєв також подякував учасникам операції, відзначивши їхній професіоналізм та оперативність, що допомогли врятувати життя.

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