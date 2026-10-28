В Чёрном море дроны атаковали контейнеровоз под флагом Либерии

В Чёрном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии три дрона поразили контейнеровоз CONTSHIP JET, следовавший под флагом Либерии. Членов экипажа удалось спасти. Об этом сообщает Novinite, пишет УНН.

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Как отмечают болгарские власти, все 18 членов экипажа контейнеровоза были спасены, в результате инцидента никто не пострадал.

Совместную спасательную операцию провели при участии аварийно-спасательных служб Болгарии, Морской администрации, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и Пограничной полиции.

Экипаж в безопасности. Мы благодарим Болгарию за столь быстрое проведение спасательной операции - заявил представитель греческой компании, которой принадлежит судно.

Министр транспорта Болгарии Георгий Пеев также поблагодарил участников операции, отметив их профессионализм и оперативность, которые помогли спасти жизни.

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