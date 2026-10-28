Турция пригрозила россии и Украине юридическими мерами за атаки на суда в Чёрном море
Киев • УНН
Анкара призвала Россию и Украину прекратить атаки на коммерческие суда в Чёрном море. Турция ожидает ответа на план безопасного экспорта зерна.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер в среду, 28 октября, предостерег Россию и Украину от дальнейших атак на коммерческие суда в Черном море. Он заявил, что Анкара оставляет за собой право прибегать к юридическим мерам в ответ на такие удары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Анкара заявляет, что ожидает ответов России и Украины относительно своего предложения, направленного на прекращение усиливающихся атак и обеспечение безопасной транспортировки зерна из региона.
Выступая в Софии по итогам встречи по вопросам безопасности между министрами обороны и военным руководством причерноморских государств — Турции, Румынии и Болгарии, Гюлер заявил, что во время войны гражданские суда, осуществляющие судоходство и работающие в Черном море, подвергались атакам дронов и ракет, а также страдали от дрейфующих мин.
Мы с обеспокоенностью следим за интенсивными атаками на коммерческие суда в Черном море и призываем стороны действовать благоразумно, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море
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