Турция пригрозила россии и Украине юридическими мерами за атаки на суда в Чёрном море

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в среду, 28 октября, предостерег Россию и Украину от дальнейших атак на коммерческие суда в Черном море. Он заявил, что Анкара оставляет за собой право прибегать к юридическим мерам в ответ на такие удары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Анкара заявляет, что ожидает ответов России и Украины относительно своего предложения, направленного на прекращение усиливающихся атак и обеспечение безопасной транспортировки зерна из региона.

Выступая в Софии по итогам встречи по вопросам безопасности между министрами обороны и военным руководством причерноморских государств — Турции, Румынии и Болгарии, Гюлер заявил, что во время войны гражданские суда, осуществляющие судоходство и работающие в Черном море, подвергались атакам дронов и ракет, а также страдали от дрейфующих мин.

Мы с обеспокоенностью следим за интенсивными атаками на коммерческие суда в Черном море и призываем стороны действовать благоразумно, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море - сказал он.

В Чёрном море дроны атаковали контейнеровоз под флагом Либерии