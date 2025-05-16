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Представители Турции покинут украинско-российские мирные переговоры после приветствия

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Турецкий представитель покинет переговоры между Украиной и россией после приветственного слова. Российская делегация против присутствия США на переговорах.

Представители Турции покинут украинско-российские мирные переговоры после приветствия

Представитель Турции покинет прямые переговоры между Украиной и россией в Стамбуле после приветственного слова. Об этом сообщают на росСМИ со ссылкой на свой источник, передает УНН.

Детали

Собеседник агентства также добавил, что российская делегация выступает против присутствия на переговорах представителей США.

Ранее в МИД Турции сообщили, что встреча в Стамбуле будет трехсторонней с участием России, Украины и Турции.

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"16.05.25, 11:43 • 14065 просмотров

Встреча делегаций россии и Украины, которая должна состояться там же, где прошла встреча между Турцией, США и Украиной, запланирована на 12:30 по Киеву.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с украинской делегацией встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, а также представителями Великобритании, Франции и Германии. Среди тем на переговорах - возможная встреча Президента Владимира Зеленского и главы кремля Владимира Путина, который не прибыл в Турцию.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Кит Келлогг
Андрей Ермак
Франция
Стамбул
Великобритания
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