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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

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Украина обвиняет россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции

Киев • УНН

 • 2454 просмотра

Украинский дипломатический источник сообщил, что россия требует двусторонних переговоров в Стамбуле, что, по мнению Украины, подрывает мирные усилия. Это вызывает сомнения относительно намерений путина.

Украина обвиняет россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции

россия требует провести двусторонние переговоры с Украиной в Стамбуле без участия Турции и США - это свидетельствует о том, что москва "подрывает мирные усилия", сообщил украинский дипломатический источник, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Еще один знак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы приехали на серьезный разговор, а россияне выдвигают требования, условия.

Это заставляет нас сомневаться, действительно ли (президент россии путин) послал их решать вопрос, или только затягивать процесс", - сказал источник на условиях анонимности.

"Единственная причина, почему россияне боятся присутствия США в комнате, — это то, что они приехали затягивать процесс, а не решать вопрос, и хотят скрыть это от Соединенных Штатов".

Напомним

российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Информацию сообщили российские СМИ.

Представители Турции покинут украинско-российские мирные переговоры после приветствия16.05.25, 11:55 • 2036 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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