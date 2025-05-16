Украина обвиняет россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции

россия требует провести двусторонние переговоры с Украиной в Стамбуле без участия Турции и США - это свидетельствует о том, что москва "подрывает мирные усилия", сообщил украинский дипломатический источник, передает Sky News, пишет УНН.

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"Еще один знак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы приехали на серьезный разговор, а россияне выдвигают требования, условия.

Это заставляет нас сомневаться, действительно ли (президент россии путин) послал их решать вопрос, или только затягивать процесс", - сказал источник на условиях анонимности.

"Единственная причина, почему россияне боятся присутствия США в комнате, — это то, что они приехали затягивать процесс, а не решать вопрос, и хотят скрыть это от Соединенных Штатов".

Напомним

российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Информацию сообщили российские СМИ.

Представители Турции покинут украинско-российские мирные переговоры после приветствия