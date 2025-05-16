В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
Киев • УНН
В Стамбуле началась трехсторонняя встреча Турции, России и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча проходит в офисе президента Долмабахче.
В Стамбуле началась трехсторонняя встреча Турции, россии и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщило Anadolu и показало фото с места переговоров, пишет УНН.
Началась трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в офисе президента Долмабахче в Стамбуле
"В Стамбуле впервые за более чем 3 года начались прямые российско-украинские переговоры", - отмечает издание.
Во вступительной речи на российско-украинских мирных переговорах в Стамбуле министр иностранных дел Турции Фидан сказал: "Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы продвинуться на пути к миру".
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Дополнение
Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.
Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Позже росСМИ сообщили, что глава российской делегации, помощник из кремля владимир мединский должен был присоединится к переговорам после встречи с представителями США, его автомобиль впоследствии прибыл на место переговоров с Украиной после встречи с представителями США.
По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.
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Это будут первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и взамен отправил делегацию более низкого уровня.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.