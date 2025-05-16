Встреча делегаций рф и Украины - первые прямые переговоры за более чем три года - стартовали в Стамбуле с участием представителей Турции, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Встреча рф и Украины стартовала в Стамбуле - пишет одно из государственных росСМИ со ссылкой на источник.

Как отмечают росСМИ, Турция проводит встречу с россией и Украиной в Стамбуле.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал с выступления со вступительной речью на российско-украинских мирных переговорах в Долмабахче в Стамбуле, отмечает Anadolu.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Позже росСМИ сообщили, что глава российской делегации, помощник из кремля владимир мединский должен был присоединится к переговорам после встречи с представителями США, его автомобиль впоследствии прибыл на место переговоров с Украиной после встречи с представителями США.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Украина готова к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров

Это будут первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.