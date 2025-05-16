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На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров
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На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

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На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Киев • УНН

 • 7600 просмотра

Украина и россия обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке встречи на уровне лидеров стран.

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров журналистам, передает УНН.

Мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы работаем также над другими модальностями этого обмена. Нам нужно во-первых заняться обменом пленными и дальше мы вам сообщим наши следующие шаги 

- заявил Умеров.

Умеров рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с рф16.05.25, 16:26 • 1354 просмотра

Напомним

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Антонина Туманова

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