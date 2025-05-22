Зеленський провів нараду щодо підготовки великого обміну полоненими з рф: були доповіді про контакти із росіянами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо підготовки великого обміну полоненими з рф після погодження такого обміну у форматі "1000 на 1000" на переговорах у Стамбулі, вказавши, що на нараді були доповіді щодо контактів із росіянами, пише УНН.

Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений. Були доповіді щодо контактів із росіянами - написав Зеленський у соцмережах.

Міністр оборони України Рустем Умєров, зі слів Президента, "контролює організацію процесу та виконання домовленості". "Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - зазначив Зеленський.

"Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - наголосив Президент.

пєсков про обмін “1000 на 1000”: усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі