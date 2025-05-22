Зеленський провів нараду щодо підготовки великого обміну полоненими з рф: були доповіді про контакти із росіянами
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну полоненими з росією. Домовленість про звільнення тисячі українців є результатом зустрічі в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо підготовки великого обміну полоненими з рф після погодження такого обміну у форматі "1000 на 1000" на переговорах у Стамбулі, вказавши, що на нараді були доповіді щодо контактів із росіянами, пише УНН.
Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений. Були доповіді щодо контактів із росіянами
Міністр оборони України Рустем Умєров, зі слів Президента, "контролює організацію процесу та виконання домовленості". "Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - зазначив Зеленський.
"Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - наголосив Президент.
пєсков про обмін “1000 на 1000”: усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі22.05.25, 13:55 • 1004 перегляди