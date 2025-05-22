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Зеленский провел совещание по подготовке большого обмена пленными с рф: были доклады о контактах с россиянами

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с россией. Договоренность об освобождении тысячи украинцев является результатом встречи в Турции.

Зеленский провел совещание по подготовке большого обмена пленными с рф: были доклады о контактах с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по подготовке большого обмена пленными с рф после согласования такого обмена в формате "1000 на 1000" на переговорах в Стамбуле, указав, что на совещании были доклады о контактах с россиянами, пишет УНН.

Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен. Были доклады о контактах с россиянами

- написал Зеленский в соцсетях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, со слов Президента, "контролирует организацию процесса и выполнения договоренности". "Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", - отметил Зеленский.

"Это одна из ключевых задач Украины – вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает", - подчеркнул Президент.

песков об обмене “1000 на 1000”: все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме22.05.25, 13:55 • 738 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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