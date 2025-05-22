Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

В настоящее время украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

На вопрос корреспондента УНН, действительно ли Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000", Юсов ответил: "Да".

Напомним

Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". По словам Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен военнопленными, проверяя информацию по каждой фамилии. Продолжаются переговоры и согласован пошаговый план реализации договоренностей.

Зеленский провел совещание по подготовке большого обмена пленными с рф: были доклады о контактах с россиянами