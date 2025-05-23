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Первый этап большого обмена? В рф заявили, что передали Украине 270 военных и 120 гражданских

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Минобороны рф сообщило об обмене пленными с Украиной, в результате которого Киев получил 270 военных ВСУ и 120 гражданских. россия также получила 270 военных и 120 гражданских.

Первый этап большого обмена? В рф заявили, что передали Украине 270 военных и 120 гражданских

В Минобороны россии сообщили, что Украине было передано 270 военнопленных бойцов ВСУ и 120 гражданских. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Киеву в рамках обмена передано 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских, сообщило минобороны россии 

- сообщают росСМИ.

По данным минобороны рф, со своей стороны Украина передала россии 270 российских военных и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ якобы в курской области.

Добавим

Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, отметили в минобороны рф.

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной23.05.25, 12:52 • 37443 просмотра

Напомним

Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене пленными по формуле "1000 на 1000". По словам главы украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен, проверяя информацию по каждой фамилии, и что продолжаются переговоры и согласован пошаговый план реализации договоренностей.

Вчера, 22 мая, представитель кремля дмитрий песков заявил, что в россии ведется работа над подготовкой обмена по формуле "1000 на 1000", и добавил, что все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".

дмитрий песков впоследствии заявил, что россия получила от Украины список для обмена пленными "1000 на 1000".

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