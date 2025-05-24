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Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома
10:54 • 6704 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

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Второй день обмена "1000 на 1000": появились новые эксклюзивные кадры с освобожденными защитниками

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Зеленский, Буданов, СБУ показали трогательные фото и видео с возвращением украинских защитников во время второго дня обмена с рф в формате "1000 на 1000". Видео встреч военных с родными.

Второй день обмена "1000 на 1000": появились новые эксклюзивные кадры с освобожденными защитниками

Президент Украины Владимир Зеленский, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Служба безопасности Украины и другие поделились новыми щемящими фото и видео с возвращением украинских защитников во время второго дня обмена с рф в формате "1000 на 1000", пишет УНН.

Детали

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов показал несколько щемящих мгновений возвращения домой очередной группы украинских военнопленных. Соответствующее видео появилось на странице Буданова в Telegram.

"Большой обмен продолжается. Сегодня приветствуем на родной земле еще 307 наших Защитников. Радуюсь за тех, кто дождался родных. Работаем дальше — до возвращения каждого украинца", - говорится в сообщении.

Также чувственным видео возвращения украинских пленных из российской неволи поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Долгий путь домой. Через холод неволи, тишину ожидания и через боль, которая не убила веру. И сегодня — они дома. На родной земле. Там, где ждали", - написал Лубинец.

Видео с впечатляющими кадрами также обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. На них заснято, как измученные и истощенные, но несокрушимые воины выкрикивают "Слава Украине!" и радуются первым минутам на свободе.

"Дома", - коротко подписал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Telegram обнародовал трогательные мгновения встречи военнослужащего с его родными после плена.

"Дмитрий был в плену 17 месяцев. Теперь наконец-то он встретился с сыном Тимуром. Это счастье. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть из плена всех", - написал Ермак.

На сегодняшний обмен пленными отреагировала также и СБУ.

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак намекнул на "важные новости" сегодня, не уточнив, о чем идет речь. Такое заявление он сделал на фоне ожидания продолжения большого обмена с рф, первый этап которого состоялся накануне.

"Сейчас все работают над тем, чтобы были важные новости сегодня", - написал руководитель Офиса Президента Ермак.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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