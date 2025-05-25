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Третий этап обмена пленными 1000 на 1000: среди 303 воинов - защитники Мариуполя и защитники из системы МВД

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Состоялся третий этап обмена, домой вернулись 303 украинских воина, среди которых 70 защитников Мариуполя. В общей сложности за три дня 1000 украинцев вернулись домой.

Третий этап обмена пленными 1000 на 1000: среди 303 воинов - защитники Мариуполя и защитники из системы МВД

Третий этап самого масштабного обмена - среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко и Министр обороны Украины Рустем Умеров поделились сообщениями, посвященными третьему этапу масштабного обмена пленными. Они подытожили, что всего за три дня 1 000 украинцев вернулись домой, передает УНН.

Детали

303 наших воина вернулись из плена — солдаты и сержантский состав ВСУ, ДШВ, ГПСУ, ТРО, ВМС, НГУ. Среди них — 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали". Всего за три дня 1 000 украинцев вернулись домой

- отметил руководитель министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил на своей странице в соцсети:

Сегодня завершился третий этап самого масштабного обмена — 303 украинца вернулись домой. Среди них — 46 защитников из системы МВД:

  • 36 пограничников;
    • 10 гвардейцев.

      Он объяснил, что большинство из них попали в плен на Донецком и Луганском направлениях в 2022 и 2023 годах. 

      Позаботимся обо всех: предоставим необходимую медицинскую, психологическую помощь и социальную поддержку.

      - добавил Клименко. 

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      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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