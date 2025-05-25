Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 107588 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 102152 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 145698 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 198626 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 137560 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 91277 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 94123 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 71922 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 55426 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 54003 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
74%
746мм
Популярные новости

ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов за сутки: потери врага на 25 мая

25 мая, 05:16 • 12944 просмотра

Киевщина: уже 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей (фото и видео последствий атаки рф)

25 мая, 05:38 • 20745 просмотра

Удар рф по Черниговской области: несколько попаданий, поврежден объект в центре, большой пожар в области - ГСЧС

25 мая, 06:23 • 8446 просмотра

45 крылатых ракет и 266 БпЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия

25 мая, 06:47 • 4596 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

10:11 • 38623 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 145698 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 198626 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 230644 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 323147 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 403936 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Башар Асад

Борис Джонсон

Борис Писториус

Виталий Кличко

Актуальные места

Киев

Киевская область

Сумская область

Херсонская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

10:11 • 39456 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 107588 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 36811 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 35909 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 41520 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Туполев Ту-22М

Шахед-136

Кх-59

Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Состоялся обмен пленными, в результате которого 303 украинских военных вернулись домой. Этому способствовала курская наступательная операция, которая позволила взять в плен 971 россиянина.

Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб

Сегодня состоялся новый обмен пленными между Украиной и россией по договоренности "1000 на 1000". На Родину вернулись 303 украинских военных. Украина продолжает настойчиво бороться за своих людей и территории, используя нестандартные решения, в частности курскую наступательную операцию, которая уже позволила взять в плен почти тысячу российских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Как подчеркнули в Генштабе сегодняшний обмен пленными, вернул домой 303 украинца - воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Своих родных дождались матери, отцы, жены и мужья, дети, братья и сестры. Дождались побратимы.

Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами. Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил рф. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории курской области

- сообщили в Генштабе.

Там добавили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями.

курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит

- отметили военные.

Напомним

Третий этап самого масштабного обмена - среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и Министр обороны Украины Рустем Умеров поделились сообщениями, посвященными третьему этапу масштабного обмена пленных. Они подытожили, что в общей сложности за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Курская область
Рустем Умєров
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Игорь Клименко
Украина
Мариуполь
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,522.80
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,510.67