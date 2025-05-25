Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб
Киев • УНН
Состоялся обмен пленными, в результате которого 303 украинских военных вернулись домой. Этому способствовала курская наступательная операция, которая позволила взять в плен 971 россиянина.
Сегодня состоялся новый обмен пленными между Украиной и россией по договоренности "1000 на 1000". На Родину вернулись 303 украинских военных. Украина продолжает настойчиво бороться за своих людей и территории, используя нестандартные решения, в частности курскую наступательную операцию, которая уже позволила взять в плен почти тысячу российских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Как подчеркнули в Генштабе сегодняшний обмен пленными, вернул домой 303 украинца - воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Своих родных дождались матери, отцы, жены и мужья, дети, братья и сестры. Дождались побратимы.
Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами. Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил рф. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории курской области
Там добавили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями.
курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит
Напомним
Третий этап самого масштабного обмена - среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД.
Министр внутренних дел Игорь Клименко и Министр обороны Украины Рустем Умеров поделились сообщениями, посвященными третьему этапу масштабного обмена пленных. Они подытожили, что в общей сложности за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.