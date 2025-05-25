ВСУ отбили 100 атак: россияне штурмуют позиции на многих направлениях - Генштаб
Киев • УНН
Оккупационные войска рф продолжают наступательные действия и штурмуют позиции Сил обороны Украины. С начала суток произошло уже сто боевых столкновений на разных направлениях фронта.
российские оккупационные войска продолжают осуществлять наступательные действия и штурмовать позиции Сил обороны Украины. С начала суток произошло сто боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Из-за артиллерийских обстрелов со стороны российской федерации пострадали населенные пункты Александровка, Белая Береза, Стариково, Славгород, Малушино, Бруски, Новая Гута, Николаевка, Порозок и Дмитровка в Сумской области – также вражеская авиация атаковала населенные пункты Осоевка, Конотоп и Кролевец Сумской области и город Чернигов.
На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.
На Купянском направлении враг один раз атаковал украинские позиции в районе Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении российская армия атаковала 12 раз в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского.
На Северском направлении россияне трижды пытались пройти вперед в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра.
На Торецком направлении враг атаковал пять раз – в районе Торецка и Дилиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверово, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Зори, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки.
На Новопавловском направлении россияне 16 раз атаковали вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлении Комара, Зеленого Поля и Богатыря.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки и Малиновки.
На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное.
На Приднепровском направлении произошли две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.
На курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отражали 14 атак российских захватчиков.
Напомним
Силы обороны Украины взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил рф во время боев в курской области. В то же время 303 защитника Украины вернулись домой.