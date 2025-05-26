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Осознанный политический выбор, а не военная необходимость: Зеленский о новой волне ударов рф по Украине

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что массированные атаки рф, включая более 900 дронов за три дня, являются политическим выбором путина. Он призвал мир усилить давление на россию для принуждения к миру.

Осознанный политический выбор, а не военная необходимость: Зеленский о новой волне ударов рф по Украине

Новая волна ударов россии по Украине – это осознанный политический выбор кремля, а не военная необходимость. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский передает УНН.

российские удары каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Более 900 ударных дронов против Украины за три дня, плюс баллистика, плюс крылатые ракеты – в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор – выбор путина, выбор россии – выбор воевать дальше и разрушать жизнь 

– подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что россия якобы работает над меморандумом мира, но при этом непрерывно атакует Украину.

Сейчас россияне вроде бы пишут предложения для меморандума о мире. Уже больше недели на это они потратили. Много говорят о дипломатии. Когда в разгар этого – постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и подготовка к новым наступлениям, это уже точно диагноз 

– подчеркнул он.

Президент призвал мир усилить давление на россию и поблагодарил всех, кто это понимает.

россия заслуживает полномасштабного давления – на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность. Новые и сильные санкции против россии – санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, – это будет гарантированное принуждение россии не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению: все они должны уважать мир 

- подытожил он.

путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно нужно изменить 

- добавил Президент.

"Днем путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину" - премьер-министр Дании прокомментировала действия кремля26.05.25, 20:39 • 848 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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