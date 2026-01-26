Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего нардепа, а ныне военного — старшего лейтенанта Олега Ляшко орденом "За заслуги" III степени, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Зеленский отметил воинов из подразделений беспилотных систем государственными наградами. Президент вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины Олегу Гуйту и Юрию Федоренко.

Подполковник, командир 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" Олег Гуйт участвовал в АТО, с началом полномасштабного российского вторжения защищал Луганщину. Летом 2022 года приобрел первые дроны и наладил их работу во взводе. В начале 2023-го создал отдельную роту ударных беспилотников, которая сейчас трансформировалась в 427-й отдельный полк беспилотных систем. Ее воины участвовали в боях за Бахмут, Авдеевку, Нью-Йорк и Часов Яр. За последние девять месяцев под командованием Олега Гуйта поражено около 12 тыс. целей.

Майор, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Участвовал в АТО, с 2022 года – в обороне Киева и боях на Харьковщине и Донетчине. Первым среди командиров подразделений Сил обороны Украины организовал именно системное применение беспилотных летательных аппаратов для аэроразведки и обеспечения корректировки огня артиллерии и других средств поражения. С июня 2025 года подразделение под командованием Юрия Федоренко поразило более 30 тыс. вражеских целей.

Добавим

Глава государства также отметил орденами "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней и знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Среди тех, кто получил ордена, был и бывший нардеп, а ныне военный ВСУ Олег Ляшко.

Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский