Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
16:43 • 14661 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 15505 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45 • 21895 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57 • 21320 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 35848 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24471 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01 • 47716 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22435 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52 • 41664 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего нардепа, а ныне военного Олега Ляшко орденом "За заслуги" ІІІ степени. Также отмечены воины подразделений беспилотных систем, в частности Олег Гуйт и Юрий Федоренко, получившие ордена "Золотая Звезда" Героев Украины.

Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего нардепа, а ныне военного — старшего лейтенанта Олега Ляшко орденом "За заслуги" III степени, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Зеленский отметил воинов из подразделений беспилотных систем государственными наградами. Президент вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины Олегу Гуйту и Юрию Федоренко.

Подполковник, командир 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" Олег Гуйт участвовал в АТО, с началом полномасштабного российского вторжения защищал Луганщину. Летом 2022 года приобрел первые дроны и наладил их работу во взводе. В начале 2023-го создал отдельную роту ударных беспилотников, которая сейчас трансформировалась в 427-й отдельный полк беспилотных систем. Ее воины участвовали в боях за Бахмут, Авдеевку, Нью-Йорк и Часов Яр. За последние девять месяцев под командованием Олега Гуйта поражено около 12 тыс. целей.

Майор, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Участвовал в АТО, с 2022 года – в обороне Киева и боях на Харьковщине и Донетчине. Первым среди командиров подразделений Сил обороны Украины организовал именно системное применение беспилотных летательных аппаратов для аэроразведки и обеспечения корректировки огня артиллерии и других средств поражения. С июня 2025 года подразделение под командованием Юрия Федоренко поразило более 30 тыс. вражеских целей.

Добавим

Глава государства также отметил орденами "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней и знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Среди тех, кто получил ордена, был и бывший нардеп, а ныне военный ВСУ Олег Ляшко. 

Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский26.01.26, 20:44

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
