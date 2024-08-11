Британская разведка утверждает, что во время наступления россии из-за невыборочного нацеливания на здания привели к значительным разрушениям, пишет УНН.

Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные бои и неизбирательное нацеливание на здания привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены - пишет британская разведка.

Напомним,

Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.