В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723
Киев • УНН
За три дня обязательной эвакуации из опасных районов Донецкой области вывезено 1010 детей из 756 семей. Эвакуация продолжается, осталось вывезти еще 3723 ребенка из 28 самых опасных населенных пунктов.
По состоянию на 8 августа с начала обязательной эвакуации в Донецкой области за три дня из опасных районов эвакуировали 1010 детей из 756 семей. На сегодня остается вывезти еще 3 723 ребенка. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.
Детали
С 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов Донецкой области. На сегодня остается вывезти еще 3 723 ребенка
Отмечается, что эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп.
Чтобы спасти малышей, ежедневно работают 20 эвакуационных групп, в состав которых входят экипажи "Белый ангел", парамедики полиции, работники ГСЧС, патрульная полиция и представители военных администраций.
Дополнение
В Нацполиции также напомнили телефоны горячих линии экипажей на направлениях:
- Авдеевский - 066-56-19-102
- Бахмутский - 066-56-15-102
- Великоновоселковский - 066-56-11-102
- Лиманский - 066-56-16-102
- Марьинский - 066-56-10-102
Напомним
Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации принял решение расширить перечень населенных пунктов Донецкой области, из которых принудительно вывезут семьи с детьми.