В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723

По состоянию на 8 августа с начала обязательной эвакуации в Донецкой области за три дня из опасных районов эвакуировали 1010 детей из 756 семей. На сегодня остается вывезти еще 3 723 ребенка. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.

Детали

С 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов Донецкой области. На сегодня остается вывезти еще 3 723 ребенка - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп.

Чтобы спасти малышей, ежедневно работают 20 эвакуационных групп, в состав которых входят экипажи "Белый ангел", парамедики полиции, работники ГСЧС, патрульная полиция и представители военных администраций.

Дополнение

В Нацполиции также напомнили телефоны горячих линии экипажей на направлениях:

Авдеевский - 066-56-19-102

Бахмутский - 066-56-15-102



Великоновоселковский - 066-56-11-102



Лиманский - 066-56-16-102



Марьинский - 066-56-10-102



Напомним

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации принял решение расширить перечень населенных пунктов Донецкой области, из которых принудительно вывезут семьи с детьми.