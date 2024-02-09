Гарантую підтримку командування ЗСУ: Умєров представив у Генштабі нового Головнокомандувача Сирського
Київ • УНН
Міністр оборони України представив генерал-полковника Олександра Сирського як нового Головнокомандувача Збройних Сил України, подякувавши попередньому командувачу генералу Валерію Залужному.
Міністр оборони України Рустем Умєвров представив у Генеральному Штабі нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Про це повідомляє Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні представив у Генеральному Штабі нового Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського. Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу
Міністр підкреслив, що також гарантує всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних Сил України.
Чітке планування та впровадження нових технічних рішень: Сирський окреслив головні завдання для ЗСУ09.02.24, 12:14 • 108155 переглядiв
Нагадаємо
Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України. Іншим указом Сирського було звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ,