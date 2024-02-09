Гарантирую поддержку командования ВСУ: Умеров представил в Генштабе нового Главнокомандующего Сырского
Министр обороны Украины представил генерал-полковника Александра Сырского как нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, поблагодарив предыдущего командующего генерала Валерия Залужного.
Маловероятно, что Украина причастна к взрыву на ракетном заводе в Ижевске - британская разведка
Британская разведка предполагает, что взрыв на российском ракетном заводе в Ижевске, скорее всего, был вызван производственными проблемами, а не причастностью Украины.
Китайские банки выдают рекордные объемы кредитов в начале 2024 года
В январе 2024 года китайские банки выдали рекордно высокий объем новых кредитов, чтобы поддержать экономику на фоне глубокого кризиса на рынке недвижимости и длительного падения фондового рынка.
Украина готовит для МВФ план действий для сохранения финансирования в случае приостановки помощи США - Bloomberg
Украина планирует предложить МВФ расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы, чтобы обеспечить получение средств МВФ, если помощь от США останется заблокированной.
россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения
С момента вторжения в Украину в 2022 году россия осуществила более 800 химических атак, 229 из которых, по данным украинских военных, произошли только в январе.
Суд продлил содержание под стражей Дубинскому
Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Александра Дубинского до 8 апреля.
"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло
Гончарство возрождают в Жмеринке Винницкой области.
Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение
Послушнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении за оправдание вторжения России в Украину и восхваление российских лидеров и дискредитацию украинских воинов.
В футболе введут синюю карточку за нарушения: за что будут давать
IFAB планирует ввести синие карточки в футбольных соревнованиях, которые будут выдаваться за умышленное нарушение правил игры или несогласие, что приведет к 10-минутному отстранению от игры.
Чуть менее чем 100 детей остается в опасных районах Херсонщины
Чуть менее чем 100 детей остаются в населенных пунктах Херсонской области, которые постоянно обстреливают. Более 700 детей с семьями уже были оттуда эвакуированы.