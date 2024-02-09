Гарантирую поддержку командования ВСУ: Умеров представил в Генштабе нового Главнокомандующего Сырского

Министр обороны Украины Рустем Умевров представил в Генеральном Штабе нового Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Об этом сообщает Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня представил в Генеральном Штабе нового Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского. Также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который присутствовал во время этого события, за лидерство в непростое время и проделанную работу - резюмировал Умеров.

Министр подчеркнул, что также гарантирует всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных Сил Украины.

Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил главные задачи для ВСУ

Напомним

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Александра Сырского на должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Другим указом Сырский был уволен с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ,