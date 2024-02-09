Умєров представив Сирського, як нового Головнокомандувача ЗСУ, інспектору Бундесверу
Київ • УНН
Міністр оборони України представив нового Головнокомандувача Збройних Сил України німецькому генеральному інспектору під час зустрічі, в ході якої вони обговорили співпрацю, ситуацію на фронті та потреби українських військових.
Міністр оборони України Рустем Умєров представив Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.
Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі.
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За даними відомстві під час цієї зустрічі, після представлення Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував Німеччині за внесок у зміцнення українського війська.
Крім того, сторони обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.
Перша нарада з новим Головнокомандувачем: Умєров обговорив з Сирським план дій ЗСУ на 2024 рік09.02.24, 15:48 • 21927 переглядiв
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Сьогодні по обіді у Генеральному Штабі Міністр оборони України Рустем Умєвров представив генерал-полковника Олександра Сирського як нового Головнокомандувача Збройних Сил України, подякувавши попередньому командувачу генералу Валерію Залужному.