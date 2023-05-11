Министр обороны Британии подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом он сказал в четверг в Палате общин, пишет УНН.
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"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow", - сказал министр обороны Великобритании.
Он указал, что ракеты Storm Shadow - большой дальности: "Storm Shadow – это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов".
"Это в дополнение к уже переданным системам большой дальности, в частности ракетам HIMARS и Harpoon, а также собственной крылатой ракете Украины "Нептун" и... предоставленным другими", - отметил британский министр обороны.
"Украина имеет право защищаться от этого. Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы, базирующиеся на суверенной территории Украины", - сказал Уоллес.
В кремле спикер дмитрий песков уже прокомментировал предоставление Украине дальнобойных Storm Shadow так: «Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения».
Глава Минобороны Британии Уоллес заметил, что «россия должна признать, что исключительно ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине».
Ранее
Сообщалось, что Великобритания готовится предоставить Украине ракеты большой дальности, о чем свидетельствует сообщение Международного фонда для Украины о закупке.
BREAKING: Министр обороны @BWallaceMP объявляет, что Великобритания предоставит ракеты большой дальности Storm Shadow военным Украины.https://t.co/PXRRp1Lkf8
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