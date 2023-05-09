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Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності - WP

Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності - WP

Київ • УНН

 • 1144558 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Велика Британія готується надати Україні ракети великої дальності, свідчить повідомлення Міжнародного фонду для України про закупівлю. Однак, як розповів виданню Washington Post британський чиновник, остаточне рішення поки не прийнято, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у повідомленні про закупівлю, опублікованому 2 травня очолюваним Великою Британією Міжнародним фондом для України, Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило "висловити зацікавленість" у наданні Києву здатності завдавати ударів дальністю до 300 кілометрів. У повідомленні просили відповісти протягом трьох днів, пише WP.

За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, час доставки або кількість зброї, яка розглядається, остаточне рішення не прийняте. Але, повідомляється, що це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають британським крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

"Це позиція, яку Сполучене Королівство може зробити винятково, оскільки росія все одно нас не дуже любить. Ми знаємо, що якщо ми щось даємо, це полегшує роботу іншим, - сказав посадовець і додав: У різних країнах безперечно існує різна толерантність до ризику. Ми часто буваємо першими". 

Повідомляється, що Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва, вони зможуть досягати території рф. Зокрема, зазначає WP, в межах дальності крилатих ракет британського виробництва знаходиться відстань між підконтрольною Україні територією та Севастополем, найбільшим містом Криму та штабом російського Чорноморського флоту.

Крім цього, пише WP, за кілька тижнів до повідомлення Міжнародного фонду, серед "секретних документів" США, які просочилися у мережу, американська розвідка підтвердила, що Велика Британія має намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги у націлюванні.

Довідка

Storm Shadows - франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля", що призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Вона була використана британськими ВПС у 2003 році в Іраку, а також у 2011-му в Лівії британськими, французькими та італійськими літаками.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 27 квітня зустрівся з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу і закликав Лондон взяти лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

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