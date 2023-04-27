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Зеленський зустрівся з радником Сунака з нацбезпеки: закликав Лондон взяти лідерство у повітряній коаліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Він закликав Британію взяти лідерство у формуванні повітряної коаліції для України, передає УНН.

Цитата

«Провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Наша держава цінує лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки. Важливо, щоб Україна отримала військові літаки західного зразка, а також різні види озброєнь, необхідні для протистояння російському агресору. Закликаю Велику Британію взяти лідерство у формуванні повітряної коаліції для України», - повідомив Зеленський у Telegram.

Деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що під час зустрічі говорили про продовження оборонної підтримки України.

"Нам потрібно більше зброї для перемоги і Велика Британія, як надійний союзник, може переконати партнерів у пришвидшенні її надання", - повідомив він у Telegram.

Окрім цього, зі слів Єрмака, "важливою темою була підготовка до проведення саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку". "Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи. Ми продовжуємо роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України", - зазначив він.

Доповнення

Посол України в Сполученому королівстві Вадим Пристайко заявляв, що заяви влади Британії по те, що Україна може отримати літаки Eurofighter «лише в мирний час» – це «спроба бути відвертими у спілкування та зусилля не налякати союзників».

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