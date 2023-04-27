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Зеленский встретился с советником Сунака по нацбезопасности: призвал Лондон взять лидерство в воздушной коалиции

Киев • УНН

 • 153183 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Он призвал Британию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины, передает УНН.

Цитата

«Провел встречу с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Наше государство ценит лидерскую позицию Великобритании по оборонной поддержке. Важно, чтобы Украина получила военные самолеты западного образца, а также различные виды вооружений, необходимые для противостояния российскому агрессору. Призываю Великобританию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины», - сообщил Зеленский в Telegram.

Детали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что во время встречи говорили о продолжении оборонной поддержки Украины.

"Нам нужно больше оружия для победы, и Великобритания, как надежный союзник, может убедить партнеров в ускорении его предоставления", - сообщил он в Telegram.

Кроме этого, по словам Ермака, "важной темой была подготовка к проведению саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе летом". "Украина ожидает от саммита конкретных решений, которые приблизят завершение войны и усилят безопасность Европы. Мы продолжаем работу над созданием действенных гарантий безопасности для Украины", - отметил он.

Дополнение

Посол Украины в Соединенном королевстве Вадим Пристайко заявлял, что заявления властей Британии о том, что Украина может получить самолеты Eurofighter «только в мирное время» – это «попытка быть откровенными в общении и усилия не напугать союзников».

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