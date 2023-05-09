Британия готовится отправить в Украину ракеты большой дальности - WP

Детали

Отмечается, что в сообщении о закупке, опубликованном 2 мая возглавляемым Великобританией Международным фондом для Украины, Министерство обороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении Киеву способности наносить удары дальностью до 300 километров. В сообщении просили ответить в течение трех дней, пишет WP.

По словам британского чиновника, который отказался подтвердить тип, время доставки или количество рассматриваемого оружия, окончательное решение не принято. Но, говорится, что это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Британия сама поставляла такие боеприпасы, а запрашиваемые характеристики и возможности почти соответствуют британским крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

"Это позиция, которую Соединенное Королевство может сделать исключительно, поскольку россия все равно нас не очень любит. Мы знаем, что если мы что-то даем, это облегчает работу другим, - сказал чиновник и добавил: В разных странах определенно существует разная толерантность к риску. Мы часто бываем первыми".

Сообщается, что Storm Shadows можно устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства, они смогут достигать территории рф. В частности, отмечает WP, в пределах дальности крылатых ракет британского производства находится расстояние между подконтрольной Украине территорией и Севастополем, крупнейшим городом Крыма и штабом российского Черноморского флота.

Кроме этого, пишет WP, за несколько недель до сообщения Международного фонда, среди "секретных документов" США, которые просочились в сеть, американская разведка подтвердила, что Великобритания намерена отправить в Украину неопределенное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в нацеливании.

Справка

Storm Shadows - франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух - земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Она была использована британскими ВВС в 2003 году в Ираке, а также в 2011-м в Ливии британскими, французскими и итальянскими самолётами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля встретился с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и призвал Лондон взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины.