США не исключают возможности передачи истребителей F-16 Украине другими странами

Детали

Кампания давления на Байдена по отправке F-16 в Украину в разгаре. Хотя администрация Байдена пересекла несколько других "красных линий" в вопросе военной помощи - одобряя все, от управляемых ракет до беспилотников и танков "Абрамс", которые, как они когда-то утверждали, спровоцируют россию, - администрация Байдена пока придерживается линии по F-16 производства "Локхид Мартин".

Но, возможно, Вашингтон все больше склоняется к тому, чтобы сделать следующее: позволить другим странам, которые летают на F-16, отправить свои самолеты в Украину, пишет Politico.

Кампания давления - это многосторонние усилия дружественных европейских правительств, американских законодателей от обеих партий и, что особенно важно, украинского руководства. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по Европе, призывая к предоставлению большей помощи, особенно самолетов.

Вторник принес новый поворот, когда Великобритания объявила о создании международной коалиции стран, направленной на покупку истребителей F-16 для Украины. Согласно договору, Британия заявила, что вскоре начнет обучать украинских пилотов управлять современными истребителями. Бельгия быстро последовала ее примеру, заявив, что также может обучать пилотов.

Ожидается, что вопрос F-16 будет включен в повестку дня встречи G-7 на этой неделе в Японии, предшествующей публичной кампании, которую Украина и другие мировые лидеры, как ожидается, продолжат на ежегодном саммите лидеров НАТО в Литве в июле.

Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность передачи Украине истребителей F-16 ВВС США, он никогда не исключал возможности одобрения третьей стороны - другой страны. Страны, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружений у США, должны сначала получить одобрение Вашингтона, прежде чем передавать их третьей стране. В прошлом США, как при республиканской, так и при демократической администрациях, отклоняли запросы, если возникали опасения относительно передачи определенных чувствительных технологий.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель Пентагона указал на январскую статью издания Politico, в которой высокопоставленный чиновник Минобороны заявил: "Я не думаю, что мы возражаем" против идеи передачи технологий третьей стороне. Чиновник, которому, как и другим цитируемым в этой статье, было предоставлено право на анонимность, чтобы говорить о деликатных дискуссиях, подчеркнул, что решение еще не принято.

Дебаты по одобрению предоставления истребителей F-16 третьими странами не отличаются от дебатов по предоставлению танков в начале года, когда страны, эксплуатирующие танки "Леопард", умоляли Германию дать разрешение на их передачу.

В то время как кампания за поставки F-16 набирает обороты, один аспект несколько не вписывается в общую картину, пишет Politico. После встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте во вторник Лондон объявил о создании коалиции стран, которая начнет работать над отправкой самолетов в Украину.

Позже представитель голландского правительства заявил, что "нет никакой договоренности с правительством Великобритании по F-16 для Украины", хотя он подтвердил, что лидеры двух стран обсуждали этот вопрос.

Великобритания не летает на F-16, но, похоже, готова начать обучение украинских пилотов более совершенной тактике ведения боя в воздухе, которой они должны были бы научиться, если бы получили истребитель 4-го поколения.

Нидерланды являются одной из небольшой группы стран-членов НАТО, которые переходят с F-16 на F-35, что позволит высвободить десятки истребителей в ближайшие годы. Нидерланды имеют на вооружении 48 самолетов F-16, в то время как Бельгия, Польша и Дания также вскоре осуществят переход на новые самолеты.

Высокопоставленные чиновники Пентагона постоянно заявляют, что не считают, что F-16 - это то, что нужно Украине на данном этапе конфликта. Несмотря на этот спор, украинцы сделали серьезный толчок в Вашингтоне для получения F-16, и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе Марси Каптур заявила, что эти военные самолеты должны быть рассмотрены.

"Каждый человек, который приезжает к нам из Украины, вспоминает о F-16 - каждый избранный чиновник, каждый лидер группы интересов. Это очень важно для них", - сказала она.

Каптур присоединился к 12 другим республиканским и демократическим законодателям Палаты представителей, чтобы еще раз надавить на администрацию, чтобы она отправила самолеты.

"Соединенные Штаты могут предоставить Украине как немедленную военную помощь для защиты от российского наступления, так и для подготовки к ожидаемому весеннему наступлению Киева, одновременно начав процесс предоставления Украине долгосрочного преимущества в воздухе", - написали они, ссылаясь на аргумент администрации, что истребители не являются первоочередным желанием Украины.

Высший военный чиновник США в Европе генерал Кристофер Каволи в частной беседе с членами Конгресса признал, что F-16, вместе с ракетами большей дальности и беспилотниками, помогут Украине контролировать свое небо.

На данный момент не похоже, чтобы какое-то европейское правительство обратилось к США с официальной просьбой прислать свои истребители в Украину, но страны, вероятно, отложат некоторые из этих дебатов до предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Решение Великобритании отправить в Украину крылатые ракеты Storm Shadow показало, что западные союзники стали менее обеспокоены российскими угрозами эскалации, если Украине будет предоставлено более мощное вооружение.

Сенатор Шелдон Уайтхаус (республиканец), который призвал администрацию предоставить Украине современную военную помощь, сказал, что есть преимущества в том, что другие союзники делают шаги навстречу Украине самостоятельно.

"Страна, которая поддерживает Украину, должна предоставлять ей то, что ей нужно, и давать Украине презумпцию невиновности в отношении того, что ей нужно, но это не всегда должны быть США, если мы все работаем вместе с союзниками. И я думаю, что есть ценность в том, что это не будет полностью американская операция, чтобы отрицать предпосылки Путина.", - сказал он.