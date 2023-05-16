Нідерланди та Великобританія створять “коаліцію винищувачів” для надання Україні F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України літаками F-16. Про це вони домовились на саміті Ради Європи, повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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“Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України бойовими повітряними можливостями, підтримуючи всім, від навчання пілотів до закупівлі літаків F16.
Нам потрібні винищувачі і ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Єрмак також зазначив, що прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив свою віру в те, що місце України в НАТО.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що “коаліцію винищувачів”, крім Британії та Франції, підтримали також Нідерланди.