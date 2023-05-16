Нидерланды и Великобритания создадут "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16. Об этом они договорились на саммите Совета Европы, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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“Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины боевыми воздушными возможностями, поддерживая всем, от обучения пилотов до закупки самолетов F16.
Нам нужны истребители и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия”, - говорится в сообщении.
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Ермак также отметил, что премьер-министр Великобритании подтвердил свою веру в то, что место Украины в НАТО.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что “коалицию истребителей”, помимо Британии и Франции, поддержали также Нидерланды.