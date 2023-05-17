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Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16, але винищувачі надати не зможе

Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16, але винищувачі надати не зможе

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Бельгія готова навчати українських пілотів винищувачів літати на F-16. Про самостійне постачаня цієї техніки до України мови покищо не йде. В бельгійському уряді кажуть, що літаків мало і всі вони активно використвовуються для захисту союзників НАТО, пише УНН з посиланням на DeMorgen.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон у понеділок дали зрозуміти, що хочуть навчити українських пілотів керувати сучасними західними винищувачами. Бельгія - одна з тих європейських країн, яка хоче навчати українських пілотів - зокрема, як поводитися з F-16, повідомили в кабінеті бельгійського прем'єр-міністра Александера де Кроо, пише DeMorgen.

Цитата

"На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром, також піднімалося питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", - зазначив представник уряду.

Причина, з якої Бельгія не може надати Україні F-16, полягає в тому, що всі бельгійські літаки використовуються для захисту повітряного простору Бенілюксу і Балтії. Естонія, Латвія і Литва - союзники НАТО, які відчувають гарячий подих москви на своїй шиї. Отже, це місії, від яких Бельгія не може або не хоче просто відмовитися, пояснює офіс прем'єр-міністра Де Кроо.

Бельгійська армія все ще має в своєму розпорядженні близько 50 літаків F-16 (з початкового замовлення в 160). Впродовж наступних кількох років літаки, що залишилися, будуть поступово замінені 34 новими F-35. Але це може статися занадто пізно, щоб допомогти Україні вийти з війни з росією.

"До кінця 2023 року два бельгійських F-16 будуть виведені з експлуатації через досягнення 8000 годин нальоту. Після досягнення цих льотних годин обидва літаки будуть використані для запасних частин для решти бельгійського флоту і/або для навчання і підготовки нашого технічного персоналу, який щодня працює над підтриманням нашого парку F-16 в робочому стані", - повідомили в офісі міністра оборони Людівін Дедондер.

Доповнення

У Нідерландах і Данії справи йдуть інакше. Нідерландські військово-повітряні сили вже перебувають у процесі переходу на F-35. Літак стоїть на озброєнні з 2019 року. Водночас, Нідерланди все ще мають 24 винищувачі F-16 в резерві. Вони можуть служити в Україні. За словами прем'єр-міністра Марка Рютте, немає "жодних табу" і досьє працює "інтенсивно". Данія також вже здійснює перехід на F-35. Данці хочуть прийняти рішення щодо свого парку F-16 (43 одиниці) до літа.

У будь-якому випадку, для відправки американських F-16 на фронт в Україні потрібен дозвіл Вашингтона. Так само, як Берлін на початку цього року мав офіційно дати згоду Польщі, серед іншого, на поставку сучасних танків Leopard. Табу на постачання Україні винищувачів F-16, схоже, непомітно зникло, пише DeMorgen.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16 - радник глави Міноборони

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