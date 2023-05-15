Зеленський обговорив із Сунаком "коаліцію винищувачів"

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«Я бачу, що найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи над цим попрацювати», - сказав він після зустрічі з Сунаком.

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Ріші Сунак на початку зустрічі порівняв лідерство Володимира Зеленського під час війни з керівництвом Вінстона Черчилля. Вітаючи українського лідера, Сунак сказав: «Насправді в цій кімнаті, у якій ми стоїмо, Вінстон Черчилль виголошував багато своїх відомих промов під час Другої світової війни з цієї кімнати. Так само сьогодні ваше лідерство, хоробрість і стійкість вашої країни надихають усіх нас. Я з нетерпінням чекаю, коли ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати вас і вашу країну».

Як повідомляється, Зеленський подякував Великій Британії за підтримку, надану Україні після вторгнення.

Зеленський на початку зустрічі з Сунаком, як вказано, сказав: «Ваша підтримка – це вже багато для нас, ви багато зробили – ви, ваш уряд і його величність король і, звичайно, ваш народ, ваше суспільство. Ми вдячні від усього серця, від українців, від наших воїнів, ми вдячні».

Зеленський зазначив, що його розмова з Сунаком мала стосуватися "дуже важливих питань, термінової підтримки України".

Перед початок візиту Зеленський написав у соцмережах: "Радий знову зустрітися з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії.

В офісі Сунака перед зустріччю з Зеленським підтвердили надання ударних дронів великої дальності.

Також Велика Британія оголосила, що розпочне навчання українських пілотів, а також докладає зусиль щодо співрпаці з іншими країнами стосовно можливої відправки F-16 в Україну.

Візитом до Лондона Глава держави продовжив європейське турне, після візитів на вихідних до Рима, Берліна та Парижа.