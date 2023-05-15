Зеленский обсудил с Сунаком "коалицию истребителей"

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«Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного над этим поработать», - сказал он после встречи с Сунаком.

Детали

Риши Сунак в начале встречи сравнил лидерство Владимира Зеленского во время войны с руководством Уинстона Черчилля. Приветствуя украинского лидера, Сунак сказал: «На самом деле в этой комнате, в которой мы стоим, Уинстон Черчилль произносил много своих известных речей во время Второй мировой войны из этой комнаты. Так же сегодня ваше лидерство, храбрость и стойкость вашей страны вдохновляют всех нас. Я с нетерпением жду, когда мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать вас и вашу страну».

Как сообщается, Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку, оказанную Украине после вторжения.

Зеленский в начале встречи с Сунаком, как указано, сказал: «Ваша поддержка – это уже много для нас, вы много сделали – вы, ваше правительство и его величество король и, конечно, ваш народ, ваше общество. Мы благодарны от всего сердца, от украинцев, от наших воинов, мы благодарны».

Зеленский отметил, что его разговор с Сунаком должен был касаться "очень важных вопросов, срочной поддержки Украины".

Перед начало визита Зеленский написал в соцсетях: "Рад снова встретиться с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.

В офисе Сунака перед встречей с Зеленским подтвердили предоставление ударных дронов большой дальности.

Также Великобритания объявила, что начнет обучение украинских пилотов, а также прилагает усилия по сотрудничеству с другими странами относительно возможной отправки F-16 в Украину.

Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне после визитов на выходных в Рим, Берлин и Париж.