Франція відкрита для навчання українських пілотів - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок в інтерв’ю французькому телеканалу TF1, що Франція відкрита для навчання українських пілотів винищувачів, пише УНН.
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Президент Франції заявив, що такі навчальні програми можуть розпочатися негайно.
Відповідаючи на запитання про поставку бойових літаків в Україну, Макрон сказав, що не обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Франції цими вихідними.
"Я не говорив про літаки. Я говорив про ракети. Я говорив про навчання", - сказав він.
Також, говорячи про підготовку українських пілотів на французьких військових літаках, Макрон підкреслив, що тут "немає табу".
Президент Франції додав, що країна також поставить більше зброї Україні, включаючи ракети великої дальності, які дозволять здійснити контрнаступ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон на спільній зустрічі обговорили надання Україні зброї, зокрема танків та бронемашин.
До того ж, Президент Франції зазначив, що країна налаштована боротися з безкарністю воєнних злочинців рф.
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