Більше танків і бронемашин: Зеленський та Макрон обговорили військову підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон на спільній зустрічі обговорили надання Україні зброї, зокрема танків та бронемашин. Про це пише УНН з посиланням на сайт Офісу Президента України.
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Зазначається, що Франція озброїть кілька українських батальйонів "десятками" броньованих машин і легких танків.
"Найближчими тижнями Франція навчить і оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включаючи AMX-10RC", – йдеться в спільній заяві двох президентів.
Повідомляється, що Париж також зосереджує свої "зусилля на підтримці можливостей протиповітряної оборони України".
Крім того, Макрон та Зеленський закликали посилити тиск на росію за допомогою "нових санкцій".
"Україна та Франція погоджуються з необхідністю посилити наш колективний тиск на росію шляхом нових санкцій, щоб послабити здатність цієї країни продовжувати незаконну агресивну війну", - заявили очільники держав.
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Нагадаємо
Зеленський приїхав з візитом в Париж. Ця поїздка була анонсована в офісі Макрона, де заявляли, що два лідери проведуть переговори за вечерею, і що Макрон "підтвердить непохитну підтримку Франції та Європи у відновленні України у її законних правах та захисті її основних інтересів".