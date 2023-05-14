Зеленський вже приїхав з візитом в Париж
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Парижа з візитом. Про це пише УНН з посиланням на допис Глави держави в Telegram.
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"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються.
Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", - написав Президент.
Доповнення
Раніше зазначалося, що президент Франції Еммануель Макрон проведе вечерю з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Франція підтвердить свою військову та гуманітарну підтримку України.
Так, Офіс Макрона оголосив про паризький етап поїздки Зеленського, і Франція направила літак, щоб забрати Зеленського із Німеччини, де раніше в неділю він зустрічався з канцлером Олафом Шольцем.
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Le président Ukrainien vient d'arriver au palais présidentiel où les deux chefs d'Etat évoqueront "le soutien" de la France "en réponse aux besoins urgents de l'Ukraine, sur les plans militaire et humanitaire", selon l'Elysée. pic.twitter.com/sTeMLeY5rp
Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky a atterri à l'aéroport de Villacoublay, avant un dîner de travail avec Emmanuel Macronhttps://t.co/QSrGt3efpB pic.twitter.com/nkfJrHkKhY— franceinfo (@franceinfo) May 14, 2023