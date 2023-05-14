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Президент Франції Макрон проведе вечерю із Зеленським у неділю

Президент Франції Макрон проведе вечерю із Зеленським у неділю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Пізніше в неділю в Парижі президент Франції Еммануель Макрон проведе вечерю з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Франція підтвердить свою військову та гуманітарну підтримку України, повідомив французький президент, пише AFP, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський здійснить несподіваний візит до Парижа для переговорів у неділю ввечері з президентом Франції Еммануелем Макроном, продовживши європейське турне з кількома зупинками, що викликало нові обіцянки щодо додаткової військової підтримки на тлі підготовки України до контрнаступу проти російських окупаційних сил.

Офіс Макрона оголосив про паризький етап поїздки Зеленського, і Франція направила літак, щоб забрати Зеленського із Німеччини, де раніше в неділю він зустрічався з канцлером Олафом Шольцем.

В офісі Макрона заявили, що два лідери проведуть переговори за вечерею, і що Макрон «підтвердить непохитну підтримку Франції та Європи у відновленні України у її законних правах та захисті її основних інтересів».

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