Президент Франції Макрон проведе вечерю із Зеленським у неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Пізніше в неділю в Парижі президент Франції Еммануель Макрон проведе вечерю з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Франція підтвердить свою військову та гуманітарну підтримку України, повідомив французький президент, пише AFP, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський здійснить несподіваний візит до Парижа для переговорів у неділю ввечері з президентом Франції Еммануелем Макроном, продовживши європейське турне з кількома зупинками, що викликало нові обіцянки щодо додаткової військової підтримки на тлі підготовки України до контрнаступу проти російських окупаційних сил.
Офіс Макрона оголосив про паризький етап поїздки Зеленського, і Франція направила літак, щоб забрати Зеленського із Німеччини, де раніше в неділю він зустрічався з канцлером Олафом Шольцем.
В офісі Макрона заявили, що два лідери проведуть переговори за вечерею, і що Макрон «підтвердить непохитну підтримку Франції та Європи у відновленні України у її законних правах та захисті її основних інтересів».