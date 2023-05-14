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Президент Франции Макрон проведет ужин с Зеленским в воскресенье

Президент Франции Макрон проведет ужин с Зеленским в воскресенье

Киев • УНН

 • 783879 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Позже в воскресенье в Париже президент Франции Эммануэль Макрон проведет ужин с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого Франция подтвердит свою военную и гуманитарную поддержку Украины, сообщил французский президент, пишет AFP, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский совершит неожиданный визит в Париж для переговоров в воскресенье вечером с президентом Франции Эммануэлем Макроном, продолжив европейское турне с несколькими остановками, что вызвало новые обещания о дополнительной военной поддержке на фоне подготовки Украины к контрнаступлению против российских оккупационных сил.

Офис Макрона объявил о парижском этапе поездки Зеленского, и Франция направила самолет, чтобы забрать Зеленского из Германии, где ранее в воскресенье он встречался с канцлером Олафом Шольцем.

В офисе Макрона заявили, что два лидера проведут переговоры за ужином, и что Макрон «подтвердит непоколебимую поддержку Франции и Европы в восстановлении Украины в её законных правах и защите её основных интересов».

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