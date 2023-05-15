Больше танков и бронемашин: Зеленский и Макрон обсудили военную поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной встрече обсудили предоставление Украине оружия, в частности танков и бронемашин. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.
Детали
Отмечается, что Франция вооружит несколько украинских батальонов "десятками" бронированных машин и легких танков.
"В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC", – говорится в совместном заявлении двух президентов.
Сообщается, что Париж также сосредотачивает свои "усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины".
Кроме того, Макрон и Зеленский призвали усилить давление на россию с помощью "новых санкций".
"Украина и Франция согласны с необходимостью усилить наше коллективное давление на россию путем новых санкций, чтобы ослабить способность этой страны продолжать незаконную агрессивную войну", - заявили главы государств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с Макроном в Париже: о чем говорили
Напомним
Зеленский приехал с визитом в Париж. Эта поездка была анонсирована в офисе Макрона, где заявляли, что два лидера проведут переговоры за ужином, и что Макрон "подтвердит непоколебимую поддержку Франции и Европы в восстановлении Украины в ее законных правах и защите ее основных интересов".