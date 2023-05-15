Зеленський зустрівся з Макроном в Парижі: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном в Парижі. Лідери обговорили військову допомогу України та євроінтеграцію, пише УНН з посиланням на сайт Офіс Президента України.
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"Пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні, зокрема першочерговим потребам нашої країни для зміцнення своєї обороноздатності, захисту українського неба.
Також було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Володимир Зеленський подякував Президенту Французької Республіки за його лідерство й висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", на яке вже тривалий час очікує Україна.
Крім того, президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру. Президент України висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру.
Зазначається, що під час зустрічі було також окремо обговорено питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський подякував французькому лідеру за послідовну підтримку України на шляху до членства в ЄС і висловив сподівання на ухвалення рішення про початок у 2023 році переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Глава держави також окремо наголосив, що Україна очікує на конкретні політичні рішення Вільнюського саміту НАТО.
"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства", – підкреслив Зеленський.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 14 травня перебував з візитом у Німеччині, де провів низку зустрічей та отримав премію Карла Великого.