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Зеленский встретился с Макроном в Париже: о чем говорили

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном в Париже. Лидеры обсудили военную помощь Украине и евроинтеграцию, пишет УНН со ссылкой на сайт Офис Президента Украины.

Цитата

"Приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности первоочередным потребностям нашей страны для укрепления своей обороноспособности, защиты украинского неба.

Также было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий", - говорится в сообщении. 

Детали

Владимир Зеленский поблагодарил Президента Французской Республики за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которого уже длительное время ожидает Украина.

Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия для эффективной реализации украинской формулы мира. Президент Украины выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств Глобального Юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение россией войны против Украины и достижения справедливого мира на основе украинской формулы мира.

Отмечается, что во время встречи были также отдельно обсуждены вопросы поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера за последовательную поддержку Украины на пути к членству в ЕС и выразил надежду на принятие решения о начале в 2023 году переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Глава государства также отдельно подчеркнул, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений относительно четкого алгоритма движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до обретения членства", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая находился с визитом в Германии, где провел ряд встреч и получил премию Карла Великого.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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