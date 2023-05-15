Відбудова України: Франція зобов'язалася брати участь у відновленні країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Франція зобов'язалася брати участь у відновленні України після війни. Про це заявили Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон після спільної зустрічі в Парижі, пише УНН.
Цитата
"Україна вітає те, що 13 грудня Франція організувала міжнародну конференцію, яка призвела до створення Паризького механізму для кращої координації екстреної допомоги. Франція разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни.
Уже тепер важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій і необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України", - йдеться в заяві.
Деталі
Зазначається, що Україна та Франція продовжуватимуть разом з іншими розробляти механізми компенсації втрат, руйнувань та збитків, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня.
"Ми й надалі докладатимемо зусиль для вивчення відповідних варіантів фінансування механізму компенсації, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів, для підтримки відновлення України та з метою відшкодування", - зазначили лідери країн.
Україна та Франція також залишаються налаштованими підтримувати країни, які потерпають від наслідків російської війни, зокрема, щоб зменшити наслідки продовольчої кризи. У зв’язку із цим Франція наголосила на важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та започаткування гуманітарної програми "Зерно з України", спрямованих на посилення глобальної продовольчої безпеки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон заявили, що Франція озброїть кілька українських батальйонів "десятками" броньованих машин і легких танків.
Крім того, лідери держав зазначили, що Франція налаштована боротися з безкарністю воєнних злочинців рф.