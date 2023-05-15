Восстановление Украины: Франция обязалась участвовать в восстановлении страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Франция обязалась участвовать в восстановлении Украины после войны. Об этом заявили Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон после совместной встречи в Париже, пишет УНН.
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"Украина приветствует то, что 13 декабря Франция организовала международную конференцию, которая привела к созданию Парижского механизма для лучшей координации экстренной помощи. Франция вместе с международными организациями и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и отстройке Украины после войны.
Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и даст украинскому народу возможность восстановить свою страну. Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частные и международные компании, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и необходимых знаний является важным для обеспечения процветающего будущего Украины", - говорится в заявлении.
Детали
Отмечается, что Украина и Франция будут продолжать вместе с другими разрабатывать механизмы компенсации потерь, разрушений и убытков, вызванных российской агрессией. Для этого важной вехой является Международный реестр убытков, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая.
"Мы и в дальнейшем будем прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов финансирования механизма компенсации, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов, для поддержки восстановления Украины и с целью возмещения", - отметили лидеры стран.
Украина и Франция также остаются настроенными поддерживать страны, страдающие от последствий российской войны, в частности, чтобы уменьшить последствия продовольственного кризиса. В связи с этим Франция подчеркнула важность последовательных усилий Украины по продолжению Черноморской зерновой инициативы и начала гуманитарной программы "Зерно из Украины", направленных на усиление глобальной продовольственной безопасности.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Франция вооружит несколько украинских батальонов "десятками" бронированных машин и легких танков.
Кроме того, лидеры государств отметили, что Франция настроена бороться с безнаказанностью военных преступников рф.