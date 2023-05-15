Франція налаштована боротися з безкарністю воєнних злочинців рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Парижі зазначили, що Франція налаштована боротися з безкарністю воєнних злочинців рф. Про це повідомляють в Офісі Президента, передає УНН.
Цитата
"Україна та Франція налаштовані боротися з безкарністю та підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах й інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з військовою агресією росії проти України.
Франція бере участь у поточних міжнародних зусиллях в співпраці з Україною щодо забезпечення відповідальності шляхом створення відповідного механізму розслідування злочину агресії. Широка міжнародна підтримка є ключовою в цьому відношенні, оскільки вона забезпечує максимальну міжнародну легітимність, одночасно забезпечуючи судове переслідування політичного керівництва. Тому, беручи участь в Основній групі з досягнення відповідальності за злочин агресії проти України, Франція заохочує інші країни приєднуватися та нарощувати міжнародну підтримку для створення ad hoc трибуналу.
Французька Республіка вітає угоду про новий Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії проти України (ICPA) в Гаазі та сподівається на його якнайшвидше відкриття", - йдеться в заяві.
Деталі
Зазначається, що крім військової допомоги, Французька Республіка надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме.
До того ж, лідери країн підкреслили, що Французька Республіка підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності України.
"Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Франція вже працює. Франція висловлює свою підтримку українській формулі миру та готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру, який буде скликано найближчими місяцями на основі положень української формули миру та інших можливих доброчесних пропозицій", - зазначили вони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше танків і бронемашин: Зеленський та Макрон обговорили військову підтримку України