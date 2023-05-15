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Франция настроена бороться с безнаказанностью военных преступников рф

Франция настроена бороться с безнаказанностью военных преступников рф

Киев • УНН

 • 1108822 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Париже отметили, что Франция настроена бороться с безнаказанностью военных преступников рф. Об этом сообщают в Офисе Президента, передает УНН.

Цитата

"Украина и Франция настроены бороться с безнаказанностью и подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией россии против Украины.

Франция участвует в текущих международных усилиях в сотрудничестве с Украиной по обеспечению ответственности путем создания соответствующего механизма расследования преступления агрессии. Широкая международная поддержка является ключевой в этом отношении, поскольку она обеспечивает максимальную международную легитимность, одновременно обеспечивая судебное преследование политического руководства. Поэтому, участвуя в Основной группе по достижению ответственности за преступление агрессии против Украины, Франция поощряет другие страны присоединяться и наращивать международную поддержку для создания ad hoc трибунала.

Французская Республика приветствует соглашение о новом Международном центре по расследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA) в Гааге и надеется на его скорейшее открытие", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что кроме военной помощи, Французская Республика предоставила Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку. В частности, Франция передала в Украину две передвижные лаборатории ДНК для усиления способности Украины расследовать военные преступления. Эта помощь и в дальнейшем будет расти.

К тому же, лидеры стран подчеркнули, что Французская Республика поддерживает инициативу Украины относительно справедливого и устойчивого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины.

"Украинская формула мира содержит ряд важных положений, над многими из которых Франция уже работает. Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира и готова сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в Глобальном саммите мира, который будет созван в ближайшие месяцы на основе положений украинской формулы мира и других возможных добродетельных предложений", - отметили они.

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