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Франция открыта для обучения украинских пилотов - Макрон

Франция открыта для обучения украинских пилотов - Макрон

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник в интервью французскому телеканалу TF1, что Франция открыта для обучения украинских пилотов истребителей, пишет УНН.

Детали

Президент Франции заявил, что такие учебные программы могут начаться немедленно.

Отвечая на вопрос о поставке боевых самолётов в Украину, Макрон сказал, что не обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита во Францию в эти выходные.

"Я не говорил о самолетах. Я говорил о ракетах. Я говорил об учениях", - сказал он.

Также, говоря о подготовке украинских пилотов на французских военных самолетах, Макрон подчеркнул, что здесь "нет табу".

Президент Франции добавил, что страна также поставит больше оружия Украине, включая ракеты большой дальности, которые позволят совершить контрнаступление.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной встрече обсудили предоставление Украине оружия, в частности танков и бронемашин.

К тому же, Президент Франции отметил, что страна настроена бороться с безнаказанностью военных преступников рф.

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