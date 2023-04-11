Рішення щодо винищувачів для України може бути ухвалене до літа - Данія
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр оборони заявив у вівторок, що він очікує, що данці та їхні союзники ухвалять рішення про те, чи передавати західні винищувачі Україні до літа. Про це пише AFP, передає УНН.
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Обговорення вимагають часу, тому що країни мають діяти спільно, заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен під час візиту до України.
«Данія не робитиме це поодинці», — заявив Лунд Поульсен кільком данським ЗМІ, додавши, що рішення все ще можна досягти «в найближчому майбутньому».
«Нам потрібно зробити це разом із кількома країнами. У нас також буде діалог з американцями з цього приводу», — сказав міністр.
Парк Данії складається із 43 американських літаків F-16, 30 з яких перебувають на озброєнні.
Що було раніше
Словаччина та Польща розпочали постачання винищувачів МіГ-29 радянської розробки в Україну наприкінці березня та на початку квітня.
Варшава заявила, що готова віддати всі свої МІГ-29 – близько 30.
Але, незважаючи на запити Києва, жодних сучасних винищувачів, таких як американський F-16, обіцяно не було, і Вашингтон досі заявляв, що не надсилатиме винищувачів.
Нідерланди та Франція не виключають відправлення літаків, а у лютому Велика Британія запропонувала навчати українських льотчиків-винищувачів.