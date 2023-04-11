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Рішення щодо винищувачів для України може бути ухвалене до літа - Данія

Рішення щодо винищувачів для України може бути ухвалене до літа - Данія

Київ • УНН

 • 666126 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр оборони заявив у вівторок, що він очікує, що данці та їхні союзники ухвалять рішення про те, чи передавати західні винищувачі Україні до літа. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Обговорення вимагають часу, тому що країни мають діяти спільно, заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен під час візиту до України.

«Данія не робитиме це поодинці», — заявив Лунд Поульсен кільком данським ЗМІ, додавши, що рішення все ще можна досягти «в найближчому майбутньому».

«Нам потрібно зробити це разом із кількома країнами. У нас також буде діалог з американцями з цього приводу», — сказав міністр.

Парк Данії складається із 43 американських літаків F-16, 30 з яких перебувають на озброєнні.

Що було раніше

Словаччина та Польща розпочали постачання винищувачів МіГ-29 радянської розробки в Україну наприкінці березня та на початку квітня.

Варшава заявила, що готова віддати всі свої МІГ-29 – близько 30.

Але, незважаючи на запити Києва, жодних сучасних винищувачів, таких як американський F-16, обіцяно не було, і Вашингтон досі заявляв, що не надсилатиме винищувачів.

Нідерланди та Франція не виключають відправлення літаків, а у лютому Велика Британія запропонувала навчати українських льотчиків-винищувачів.

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